Partido de Milei é derrotado em eleição provincial considerada teste na Argentina

Mas, além dos cargos em disputa, a eleição é acompanhada de perto por seu simbolismo em meio às turbulências políticas e econômicas que o governo enfrenta e a poucos dias do pleito nacional de meio de mandato marcado para outubro.

A diferença entre o peronismo opositor e o LLA foi muito maior que a prevista pela maioria das pesquisas, com participação de 62,6% dos eleitores.

"É mais uma eleição, um passo intermediário que tínhamos que dar e agora temos mais legisladores", disse a deputada do LLA, Lilia Lemoine, à AFP.

O governo chegou ao pleito afetado pelo escândalo de suspeita de corrupção na agência pública para pessoas com deficiência que envolve a irmã e braço-direito do presidente, Karina Milei, e quatro dias após o Congresso reverter pela primeira vez um veto presidencial, confirmando uma lei que destina mais fundos para essas pessoas.

Na frente econômica, o governo começou a intervir na semana passada no mercado cambial, vendendo dólares do Tesouro para conter a desvalorização do peso, que vinha se acelerando nas últimas semanas, apesar das altas taxas de juros.

tev-lm/rpr