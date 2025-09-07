PSG pede mais colaboração da federação francesa após lesão de Dembélé

O PSG "lamenta que essas recomendações médicas não tenham sido levadas em consideração pela equipe médica".

Embora o time do técnico Luis Enrique tenha reafirmado "seu carinho pela seleção francesa", ele "espera" que esses incidentes "graves e evitáveis" sirvam como um ponto de virada para garantir "intercâmbios sistemáticos, documentados e recíprocos entre as equipes médicas dos clubes e da seleção".

Por fim, o clube parisiense pediu respeito a "um princípio de precaução reforçado na convocação e utilização de jogadores", especialmente quando retornam de lesões.

"Sempre mantivemos esse vínculo com todos os clubes. Evidentemente, conhecemos a situação dos jogadores", respondeu o técnico da seleção francesa Didier Deschamps no programa Téléfoot, da emissora francesa TF1.

O treinador disse que "compreende" a indignação do PSG. "Se eu estivesse no clube, teria o mesmo sentimento", explicou, mas observou que "risco zero não existe".

Para reforçar que os 'Bleus' levam em consideração as opiniões de seus clubes, Deschamps citou os exemplos de William Saliba e Rayan Cherki, cujas lesões foram anunciadas pelo Arsenal e pelo Manchester City, respectivamente.