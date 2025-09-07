Rússia atinge sede do governo da Ucrânia no maior bombardeio da guerra

A Rússia lançou neste domingo(7) sua maior ofensiva aérea contra a Ucrânia desde o início da guerra, uma rajada de drones e mísseis que deixou pelo menos cinco mortos e provocou um incêndio na sede do governo em Kiev.

Um jornalista da AFP viu chamas no telhado do edifício onde o conselho de ministros se reúne e fumaça em outros pontos da capital ucraniana.

"Pela primeira vez, o telhado e os andares superiores foram danificados devido a um ataque inimigo. Os socorristas estão combatendo o incêndio", informou a primeira-ministra, Yulia Sviridenko, no Telegram.