Trump ameaça impor sanções à Rússia após maior bombardeio contra a Ucrânia

Diante da magnitude do ataque, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou que espera uma resposta contundente dos Estados Unidos.

"É importante que os aliados reajam de forma global a este ataque", afirmou Zelensky em sua mensagem diária divulgada nas redes sociais.

A Rússia tem intensificado a ofensiva contra a Ucrânia desde que o presidente russo, Vladimir Putin, se reuniu com Trump no Alasca em 15 de agosto, em uma cúpula após a qual não houve nenhum avanço para um cessar-fogo.

O ataque contra a sede do governo da Ucrânia, um grande complexo no centro de Kiev, é o primeiro do tipo em três anos e meio de conflito, e Zelensky alertou que a investida só prolongará a guerra.

Um jornalista da AFP viu chamas no topo do prédio onde se reúne o conselho de ministros ucraniano e fumaça em outros pontos da capital.

"Pela primeira vez, o teto e os andares superiores foram danificados devido a um ataque inimigo", informou a primeira-ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, pelo Telegram.