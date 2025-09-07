Trump diz estar pronto para avançar com novas sanções contra a Rússia

O presidente americano, Donald Trump, disse, neste domingo (7), estar disposto a impor novas sanções contra Moscou, horas depois de a Rússia lançar seu maior bombardeio aéreo contra a Ucrânia.
Nos arredores da Casa Branca, o presidente respondeu, "Sim, estou", quando perguntado se estava pronto para adotar novas sanções contra a Rússia, sem dar detalhes.
des/bgs/ad/nn/mvv/jc
© Agence France-Presse
