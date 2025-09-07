Trump diz não estar 'feliz' após maior bombardeio russo à Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (7) que não está "feliz", depois que a Rússia lançou seu maior bombardeio aéreo contra a Ucrânia, no qual quatro pessoas morreram e escritórios governamentais em Kiev acabaram em chamas.

"Não estou feliz. Não estou feliz com toda a situação", disse Trump aos jornalistas quando foi questionado sobre o ataque, e acrescentou: "Não estou entusiasmado com o que está acontecendo ali."

