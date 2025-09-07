Trump lança 'última advertência' ao Hamas sobre reféns israelenses

"Recebemos, através de mediadores, ideias da parte americana para se chegar a um cessar-fogo [...] e o Hamas afirma estar disposto a participar imediatamente da mesa de negociações", indicou o movimento islamista palestino em comunicado.

Milicianos do Hamas capturaram 251 reféns durante o ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. Desse total, estima-se que 47 ainda estão em cativeiro no território palestino. O Exército israelense, por sua vez, afirma que 25 deles estão mortos e Israel busca o retorno de seus corpos.

Esta não é a primeira vez que Trump ameaça o Hamas.

No início de março, o dirigente americano fez uma advertência similar ao grupo islamista depois de se reunir com oito reféns libertados na Casa Branca.

À época, Trump exigiu que libertassem todos os reféns restantes de imediato, e entregassem os corpos dos mortos. Caso contrário, disse, "ACABOU para vocês".

- Objetivos -

Segundo o site informativo Axios, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, transmitiu a nova proposta na semana passada para o movimento palestino para um acordo global sobre os reféns e um cessar-fogo com Israel, através de um militante israelense pela paz.