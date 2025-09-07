Venezuela e Bolívia disputam vaga na repescagem das Eliminatórias

No início de uma nova era, a Argentina acompanha de perto Franco Mastantuono, a joia de 18 anos do Real Madrid, e Thiago Almada (Atlético de Madrid), de 24 anos, campeão no Catar 2022, destinados a brilharem no futuro quando a chama de Messi se apagar.

"Ele vai fazer história (...), quem vai nos fazer vencer é este", avisou o ex-técnico da 'Albiceleste', José Pekerman, sobre Mastantuono, o mesmo homem que moldou Messi em seu início de carreira e o levou à Copa do Mundo de 2006, depois de ter guiado joias argentinas como Riquelme, Aimar e muitos outros.

- Uruguai e Paraguai em festa -

Em Lima, o Peru, penúltimo colocado com 12 pontos, recebe um Paraguai eufórico que retorna à Copa do Mundo após 16 anos de ausência, enquanto o lanterna Chile (10) enfrenta em Santiago o Uruguai, que comemora sua quinta classificação consecutiva para um Mundial.

Para o argentino Marcelo Bielsa, no comando da 'Celeste' desde maio de 2023, a Copa do Mundo da América do Norte será sua terceira experiência após sua frustrante passagem pelo comando da Argentina no Mundial da Coreia do Sul e do Japão em 2002, quando a 'Albiceleste' chegou como favorita mas foi eliminada ainda na fase de grupos, e sua memorável campanha como treinador do Chile na Copa da África do Sul em 2010, em que chegou às oitavas de final.

Seu compatriota Gustavo Alfaro, que levou o Equador ao Mundial do Catar em 2022, assumiu o comando da 'Albirroja' em agosto de 2024 e rapidamente transcendeu o papel de técnico: se tornou líder, motivador e símbolo, acolhido como um verdadeiro herói nacional no Paraguai.