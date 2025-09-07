Vice-almirante é preso no México por roubo e tráfico de combustível

As prisões estão relacionadas com a apreensão, em março, de 10 milhões de litros de diesel roubado no estado de Tamaulipas, no norte do país, detalhou.

O governo da presidente Claudia Sheinbaum fez do combate à corrupção, uma chaga no México, uma de suas prioridades.

O vice-almirante Farías Laguna chegou a ocupar o cargo de secretário particular do chefe de Estado-Maior Geral da Marinha e, de acordo com a imprensa mexicana, era próximo do almirante Rafael Ojeda Durán, secretário da Marinha durante o governo do presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), antecessor de Sheinbaum e seu correligionário.

As investigações relacionadas com esta apreensão, "uma das maiores da história recente", revelaram a existência de "uma organização dedicada ao roubo e comercialização ilegal de hidrocarbonetos", integrada por autoridades e empresários, acrescentou Harfuch.

Entre as pessoas presas também estão ex-funcionários da alfândega, informou o secretário.

"Estas guinadas são necessárias para defender nosso compromisso com a sociedade [...] Por nenhum motivo vamos tolerar a corrupção", declarou o atual secretário da Marinha, Raymundo Morales, na mesma coletiva de imprensa.