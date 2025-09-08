Ações e peso despencam após revés eleitoral de Milei na Argentina

Os mercados financeiros reagiram, nesta segunda-feira (8), com forte queda das ações e uma desvalorização do peso após a derrota por quase 14 pontos do partido do presidente Javier Milei no domingo, nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, a mais populosa da Argentina.

Os candidatos do governador peronista, Axel Kicillof, venceram com 47% dos votos contra 33% para os candidatos do presidente, que definiu o resultado como uma "clara derrota".

O governo enfrentará legislativas nacionais em 26 de outubro.