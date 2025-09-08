Adolescente acusado de matar dois policiais em delegacia na Turquia

Dois policiais foram mortos a tiros e outros dois ficaram feridos nesta segunda-feira (8) em uma delegacia próxima à cidade turca de Izmir e um adolescente de 16 anos foi detido como suspeito, anunciou o ministro do Interior.

"O suspeito do incidente, E.B., de 16 anos, foi detido e abrimos uma investigação", anunciou na rede social X o ministro Ali Yerlikaya.

Segundo ele, um dos policiais feridos está em condição grave.