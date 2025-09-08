AIEA espera retomar suas inspeções nucleares no Irã em breve

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, declarou nesta segunda-feira (8) que a agência espera chegar a um acordo "nos próximos dias" para retomar integralmente suas inspeções nucleares no Irã, afirmando que "o tempo está se esgotando".

"Espero sinceramente que nos próximos dias seja possível chegar a uma conclusão frutífera" nas negociações "para facilitar a retomada do nosso indispensável trabalho com o Irã", disse Grossi em uma reunião trimestral do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Embora tenha considerado que "houve avanços", o diretor observou que as "modalidades" ainda estavam sendo negociadas. "Ainda há tempo, não muito, mas suficiente se houver boa-fé e um claro senso de responsabilidade", afirmou.