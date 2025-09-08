Alto Comissário da ONU denuncia 'retórica genocida' de Israel sobre Gaza

"O assassinato em massa de civis palestinos em Gaza por Israel, o sofrimento indescritível infligido e a destruição em massa, o bloqueio de ajuda humanitária necessária para salvar vidas e a consequente fome da população civil, o assassinato de jornalistas, funcionários da ONU e trabalhadores de ONGs e a prática de crime de guerra após crime de guerra estão chocando a consciência do mundo", disse o Alto Comissário.

A guerra em Gaza começou após o ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra o território de Israel.

O ataque dos milicianos islamistas deixou 1.219 mortos em Israel, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

A ofensiva israelense deixou mais de 64.300 mortos em Gaza, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, sob a autoridade do governo do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

Turk afirmou que a comunidade internacional está "falhando em seu dever" com a população de Gaza.

"Onde estão as medidas decisivas para prevenir o genocídio?", questionou, antes de exigir que os países façam mais para "evitar crimes atrozes".