Ancelotti anuncia mudanças na Seleção para jogo contra a Bolívia

"Não é nada novo para a Seleção, então tenho que confiar nas pessoas que têm mais informações do que eu", afirmou Carletto, que está analisando mudanças de jogadores e no esquema tático.

O italiano disse que conversou com seu filho, Davide Ancelotti, treinador do Botafogo, sobre sua experiência na altitude na Copa Libertadores. O time carioca foi eliminado do torneio nessas condições pela LDU, do Equador.

"É uma informação a mais", comentou.

O Brasil, que na última quinta-feira venceu o Chile por 3 a 0, no Maracanã, subiu para a segunda posição na tabela das Eliminatórias, com 28 pontos, a dez da líder Argentina.

Ancelotti não poderá contar desta vez com Casemiro, que está suspenso. O experiente volante foi fundamental nos primeiros jogos de seu ciclo à frente da Seleção, iniciado em junho.

"Não há outro com as características de Casemiro", reconheceu o treinador, que levantou como alternativas Andrey Santos, Bruno Guimarães ou até um jogador com perfil mais ofensivo, como Lucas Paquetá.