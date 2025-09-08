Ariana Grande vence prêmio de Melhor Vídeo do Ano do MTV Video Music Awards

A cantora americana Ariana Grande ganhou o principal prêmio do MTV Video Music Awards no domingo (7), faturando o Melhor Vídeo do Ano com a música "Brighter Days Ahead", que também venceu na categoria Melhor Pop, em uma cerimônia perto de Nova York.

Visivelmente emocionada ao receber o principal prêmio da noite, a compositora e atriz de 32 anos agradeceu aos seus fãs.

"Obrigada por crescerem comigo e por me apoiarem tanto como ser humano", afirmou.