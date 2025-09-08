Australiana que matou parentes do marido com cogumelos tóxicos condenada à prisão perpétua

A australiana que assassinou três parentes do marido com uma refeição envenenada por cogumelos tóxicos foi condenada nesta segunda-feira (8) à prisão perpétua, com a possibilidade de pedir liberdade condicional em 33 anos.

Após um julgamento que despertou grande interesse da imprensa internacional, Erin Patterson foi declarada culpada em julho pelo assassinato em 2023 dos pais e de uma tia de seu marido ? de quem estava separada ? durante um almoço que começou com uma oração e uma conversa animada, mas terminou em tragédia.

A mulher de 50 anos afirmou durante o processo que o prato de carne que havia preparado foi contaminado acidentalmente com "Amanita phalloides", conhecido com cogumelo da morte, um dos mais letais do mundo.