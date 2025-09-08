Bayer Leverkusen anuncia dinamarquês Kasper Hjulmand como novo técnico

Uma semana depois de demitir o holandês Erik ten Hag, o Bayer Leverkusen anunciou nesta segunda-feira (8) o dinamarquês Kasper Hjulmand como seu novo técnico.

Hjulmand, de 53 anos, assinou até junho de 2027 e terá a difícil missão de reconstruir o Leverkusen após a saída de vários jogadores que fizeram parte da equipe campeã da Bundesliga e da Copa da Alemanha na temporada 2023/2024.

Uma tarefa para a qual Ten Hag foi contratado em junho, após a saída de Xabi Alonso para o Real Madrid, mas sua permanência no cargo durou apenas três jogos, com uma vitória na primeira fase da Copa da Alemanha e um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas da Bundesliga.