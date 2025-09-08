Ben Yedder assina com clube da segunda divisão turca

O atacante francês Wissam Ben Yedder, que tentou retomar a carreira no Irã depois de ser condenado por agressão sexual no ano passado, assinou nesta segunda-feira (8) com o Sakaryaspor, da segunda divisão turca.

O clube não deu detalhes sobre a operação, nem sobre o novo contrato de Ben Yedder.

O ex-jogador da seleção francesa (2018-2022), de 35 anos, ficou sem clube desde que deixou o Monaco, em maio de 2024, até assinar com o iraniano Sepahan SC, em abril deste ano.