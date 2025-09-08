Bolsonaro pede para deixar prisão domiciliar para procedimento médico

Cumprindo prisão domiciliar preventiva em Brasília desde agosto, Bolsonaro, de 70 anos, se submeterá à remoção de duas lesões cutâneas, uma delas descrita como uma "neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele", de acordo com o boletim médico publicado pelo portal Metrópoles.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) dará seu veredicto esta semana sobre se o ex-presidente (2019-2022) arquitetou um plano junto com vários colaboradores para tentar se manter no poder após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), a suposta trama golpista incluía a decretação de estado de sítio e um plano para assassinar Lula, seu vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Bolsonaro alega inocência e seus advogados pediram, na quarta-feira, sua absolvição por falta de provas.

Atualmente, o ex-presidente sofre com crises de soluço e vômitos relacionados com problemas em seu aparelho digestivo provocados pela facada sofrida em 2018, durante um evento de campanha.

Esta seria a segunda saída por motivos médicos de Bolsonaro, depois de ter se submetido, em agosto, a exames que revelaram que ele havia sofrido recentemente com duas pneumonias.