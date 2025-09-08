Brasil enfrenta Bolívia, que precisa vencer para sonhar com vaga na repescagem

Enquanto o Brasil, já classificado, cumpre tabela nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Bolívia só tem uma opção: vencer a seleção pentacampeã nesta terça-feira (9) e rezar para que a Colômbia tire pontos da Venezuela em Maturín. Só assim os bolivianos poderão avançar para a repescagem intercontinental e seguir sonhando com a vaga no Mundial.

'La Verde' e 'La Vinotinto' vêm de derrotas por 3 a 0 sofridas na quinta-feira. O jogo da Venezuela foi uma despedida de Lionel Messi em jogos oficiais na Argentina, enquanto a Bolívia perdeu em Barranquilla para a Colômbia, que garantiu seu retorno à Copa do Mundo após ficar de fora do Mundial do Catar-2022.

Os venezuelanos chegam à décima oitava e última rodada com tudo a seu favor para garantir a sétima colocação nas Eliminatórias com 18 pontos e um saldo de gols de -7, enquanto os bolivianos possuem 17 pontos e um saldo bem pior, de -19.