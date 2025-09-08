Campeão do US Open, Alcaraz volta ao topo do ranking da ATP; João Fonseca é 42º

Campeão do US Open com vitória sobre o italiano Jannik Sinner na final, o espanhol Carlos Alcaraz recuperou a primeira posição do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (8).
Em 2022, quando Alcaraz conquistou seu primeiro título em Nova York, o primeiro Grand Slam de sua carreira, o tenista espanhol, que então tinha 19 anos, se tornou o número 1 mais jovem da história.
Este ano, e depois de 65 semanas com Sinner no topo, Alcaraz desbanca o italiano e confirma o amplo domínio de ambos os jogadores no circuito.
Os dois dividiram os últimos oito títulos de Grand Slam (quatro para cada) e protagonizaram as últimas três finais, com duas vitórias de Alcaraz (Roland Garros e US Open) e uma para Sinner (Wimbledon).
O terceiro colocado no ranking, o alemão Alexander Zverev, aparece 4.850 pontos atrás, seguido pelo veterano Novak Djokovic, que em Nova York alcançou a semifinal pela 53ª vez em 80 participações em Grand Slams e agora é o número 4 do mundo, enquanto o americano Taylor Fritz fecha o Top 5.
O grande salto na lista foi do canadense Felix Auger-Aliassime, derrotado por Sinner na semifinal do US Open, que com esse resultado volta ao Top 20, como número 13 do mundo, depois de subir 14 posições.
Por sua vez, o jovem brasileiro João Fonseca, que foi eliminado na segunda rodada em Nova York, alcançou o melhor ranking da carreira, subindo da 45ª para a 42ª colocação.
-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 8 de setembro de 2025:
1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.540 pts (+1)
2. Jannik Sinner (ITA) 10.780 (-1)
3. Alexander Zverev (ALE) 5.930
4. Novak Djokovic (SRV) 4.830 (+3)
5. Taylor Fritz (EUA) 4.675 (-1)
6. Ben Shelton (EUA) 4.280
7. Jack Draper (GBR) 3.690 (-2)
8. Alex De Minaur (AUS) 3.545
9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.505 (+1)
10. Karen Khachanov (RUS) 3.280 (-1)
11. Holger Rune (DIN) 3.090
12. Casper Ruud (NOR) 2.755
13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.755 (+14)
14. Andrey Rublev (RUS) 2.610 (+1)
15. Tommy Paul (EUA) 2.510 (-1)
16. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (+5)
17. Jakub Mensik (CZE) 2.380 (-1)
18. Daniil Medvedev (RUS) 2.370 (-5)
19. Alexander Bublik (CAZ) 2.245 (+5)
20. Alejandro Davidovich (ESP) 2.225 (-2)
...
42. João Fonseca (BRA) 1.129 (+3)
