Cinco mortos no Líbano em bombardeios israelenses contra posições do Hezbollah

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em bombardeios israelenses no nordeste do Líbano nesta segunda-feira (8), informou o Ministério da Saúde libanês. Os ataques tiveram como alvo posições do Hezbollah, segundo Israel.

"De acordo com um balanço provisório, os ataques aéreos israelenses no Vale do Bekaa e nos arredores de Hermel deixaram cinco mortos e cinco feridos", afirmou o ministério em um comunicado.

Segundo a agência de notícias oficial libanesa NNA, pelo menos sete bombardeios foram registrados no nordeste do país, perto da fronteira com a Síria, nesta segunda-feira.