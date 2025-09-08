Colômbia e Espanha desarticulam rede de exploração sexual de imigrantes na Europa

A operação resultou em "mais de 45 vítimas resgatadas" na Alemanha, Áustria e Suíça, acrescentou Cristina Checchinato, delegada da Europol.

A investigação teve início em 2024 na Áustria, quando duas mulheres colombianas foram abordadas pelas autoridades locais e "não puderam justificar sua permanência legal no país". Uma delas apresentou uma denúncia por exploração sexual.

As colombianas eram "captadas por meio de redes sociais e amigos em comum" nas cidades de Bogotá, Medellín e Cartagena, segundo as autoridades do país.

Ao chegar à Europa, o grupo impunha uma dívida extorsiva de cerca de 47 mil dólares (255 mil reais) que elas deveriam pagar com trabalho sexual.

"Muitas delas eram obrigadas a consumir substâncias psicoativas (...) para controlar sua vontade e submetê-las a esse tipo de escravidão moderna", acrescentou Triana.

Os cinco capturados na Colômbia aguardam uma possível extradição para a Europa, de acordo com a polícia do país sul-americano.