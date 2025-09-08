Começa julgamento de anestesista acusado de envenenar 30 pacientes na França

O julgamento em um tribunal de Besançon, que deve prosseguir até meados de dezembro, culmina uma investigação iniciada em 2017, que surpreendeu a comunidade médica.

Péchier nega as acusações e foi recebido por pessoas próximas em sua chegada ao tribunal, constatou a AFP.

Em uma entrevista à rádio RTL pouco antes, o acusado declarou que tem "argumentos fortes" para defender sua inocência e garantiu que não era "responsável" pelo "sofrimento" de suas supostas vítimas e famílias.

Pai de três filhos, Péchier enfrenta o risco de pena de prisão perpétua, embora compareça livre com medidas de controle judicial.

O processo acontece meses após a condenação a 20 anos de prisão do ex-cirurgião Joël Le Scouarnec por agredir sexualmente ou estuprar quase 300 pacientes, a maioria crianças, entre 1989 e 2014.

- 17 anos de espera -

O anestesista não atuava na área desde 2017, embora em 2023 tenha sido autorizado a trabalhar caso não entrasse em contato com pacientes.