Cuba restabelece energia em cinco províncias afetadas por apagão total

Cuba enfrenta uma severa crise energética devido ao mau estado de sua infraestrutura elétrica, com oito usinas termoelétricas obsoletas e grupos geradores distribuídos ao longo da ilha, que dependem do escasso combustível disponível no país para funcionar, além de uma rede igualmente desgastada.

A instalação de 28 parques fotovoltaicos, de investimento chinês, dos 52 previstos para este ano, não ajudou a reduzir os cortes. Neste verão, os apagões programados se ampliaram, até mesmo em Havana, onde chegam a até 10 horas por dia em algumas áreas.

Na noite de domingo, a União Elétrica informou no X que, devido à falha, as províncias de Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba e Guantánamo estavam no escuro.

Em Santiago de Cuba, com mais de um milhão de habitantes e a segunda cidade mais importante do país, Javier García, de 60 anos, e sua família demoraram a se dar conta do apagão.

"Já estávamos sem luz, então soubemos da falha pelas redes sociais", disse este engenheiro à AFP por telefone.

Na província de Holguín, Maritza Saldívar, uma dona de casa, disse que estavam "há muitos dias" com três horas de eletricidade durante o dia e três à noite.