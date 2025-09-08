Danos à sede do governo da Ucrânia foram provocados por míssil balístico, segundo Kiev

Os danos registrados na sede do governo da Ucrânia em Kiev durante um ataque russo no domingo foram provocados por um míssil balístico Iskander, anunciou nesta segunda-feira (8) um porta-voz da presidência.

"Pela primeira vez, o inimigo atacou o edifício do governo ucraniano: um golpe com míssil balístico Iskander", escreveu na rede X Andriy Yermak, chefe da administração presidencial ucraniana.

A Rússia, que utiliza com frequência esse tipo de míssil balístico contra a Ucrânia, lançou no domingo sua maior ofensiva de drones e mísseis contra o país desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.