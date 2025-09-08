Depois de Trump, Israel faz 'última advertência' ao Hamas

No domingo, Trump fez uma "última advertência" ao Hamas para que aceite um acordo para libertar os reféns israelenses em Gaza.

"Esta é minha última advertência, não haverá outra!", escreveu Trump nas redes sociais.

O Hamas, por sua vez, afirmou neste domingo que está disposto a retomar "imediatamente" as negociações após receber uma nova proposta por parte dos Estados Unidos, país que atua como mediador ao lado do Egito e do Catar.

Milicianos do Hamas capturaram 251 reféns durante o ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. Desse total, estima-se que 47 ainda estão em cativeiro no território palestino. O Exército israelense, por sua vez, afirma que 25 deles estão mortos e Israel busca o retorno de seus corpos.

O Hamas afirmou no fim de semana que está disponível para "discutir a libertação de todos os prisioneiros em troca de uma declaração clara do fim da guerra, uma retirada completa [de Israel] da Faixa de Gaza e a formação de um comitê de palestinos independentes para administrar a Faixa de Gaza, que começaria suas funções de imediato".

