Dirigente palestino Mahmoud Abbas se reúne com Keir Starmer em Londres

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, se reuniu na noite desta segunda-feira (8) em Londres com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, cujo governo planeja reconhecer o Estado da Palestina.

Ambos os dirigentes conversaram sobre "a urgência de pôr fim ao terrível sofrimento e à fome" na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra entre Israel e o Hamas; e também sobre a libertação dos reféns detidos por esse grupo islamista palestino, segundo um porta-voz de Downing Street.

Abbas aplaudiu "o compromisso" do Reino Unido em "reconhecer um Estado palestino perante a Assembleia Geral da ONU", que será realizada de 9 a 23 de setembro em Nova York, "a menos que Israel mude de rumo", acrescentou o porta-voz.