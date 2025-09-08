'Equador é uma das melhores seleções do mundo', diz Scaloni, sobre próximo adversário da Argentina

"Eles têm um bom nível de jogadores, é um bom teste para nós. Tudo me preocupa no Equador. Estamos analisando, e é uma das melhores seleções do mundo, não apenas da América do Sul. Eles vão dificultar as coisas para nós e para quem quer que enfrentem na Copa do Mundo", garantiu Scaloni em entrevista coletiva em Ezeiza, na província de Buenos Aires.

Sem Messi, que marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela na quinta-feira, em Buenos Aires, em sua última partida oficial em solo argentino, a 'Albiceleste' anunciou mudanças em Guayaquil.

"Não conversei com ele (Messi) sobre a Copa do Mundo. Sei que ele vai encarar esse momento com calma, que merece, e o que ele decidir será bom", disse o treinador sobre a possível participação do camisa 10 na Copa do Mundo do ano que vem.

- Otamendi será o capitão -

Para a partida desta terça-feira, Scaloni já sabe que não poderá contar com Messi e nem com o zagueiro Cristian 'Cuti' Romero, que está suspenso.

O técnico destacou que o capitão será o experiente zagueiro Nicolás Otamendi, que jogará sua última partida de Eliminatórias, e que o atacante da Inter de Milão, Lautaro Martínez, provavelmente será titular.