Esquerda vence eleições legislativas na Noruega, segundo primeiras projeções

"Há muito potencial para melhorar as coisas aqui, mas, na situação atual do mundo, acho que a estabilidade do governo é importante", afirmou Amalie Sydtveit, uma fisioterapeuta de 30 anos, entrevistada na principal avenida de Oslo.

O cientista político Johannes Bergh, do Instituto de Pesquisa Social (ISF, na sigla em norueguês), com sede em Oslo, explicou à AFP que "uma das razões pelas quais Partido Trabalhista obtém bons resultados é que a situação internacional é um tanto incerta e que Støre tem vasta experiência".

"A eleição de Donald Trump [...], as discussões sobre as tarifas, a crescente incerteza que pesa sobre o comércio internacional, a guerra na Ucrânia [...] Todas essas questões internacionais levam os eleitores a apoiarem o governo atual", acrescentou Bergh.

Støre se beneficiou da implosão no início do ano da coalizão que unia os trabalhistas com o Partido do Centro, uma legenda eurocética focada nos interesses rurais.

Além disso, foi ajudado pela chegada ao governo do popular ex-secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

A direita, por sua vez, chegou dividida ao pleito: os conservadores da ex-primeira-ministra Erna Solberg, ficaram atrás nas pesquisas, e foram superados pelo Partido do Progresso (FrP) de Sylvi Listhaug, uma legenda populista anti-imigração, que agora é a principal força da oposição.