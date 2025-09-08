Exército resgata 27 de 72 militares sequestrados por guerrilha na Colômbia

O Exército informou algumas horas mais tarde em um comunicado que resgatou 27 militares, mas que os outros 45 "permanecem privados de liberdade sob a modalidade de sequestro".

"O Exército Nacional mantém presença na área, faz gestões para restabelecer a ordem e assegurar o retorno dos sequestrados", acrescenta a nota.

As autoridades denunciam que as retenções de militares contam com a participação de moradores, a maioria camponeses, que são manipulados ou obrigados pelas organizações ilegais.

O sequestro de domingo aconteceu durante uma operação militar no Cânion do Micay, um reduto para a produção de cocaína e onde operam grupos criminosos e dissidências da ex-guerrilha das Farc lideradas por Iván Mordisco.

"Deixem os soldados livres, podem ser seus filhos. Os filhos da Colômbia devem abraçar-se e sobreviver aos seus pais", pediu o presidente Gustavo Petro na rede social X.

O presidente acrescentou que uma comissão de diálogo está pronta para negociar.