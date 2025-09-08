Exportações da China para EUA caem 11,8% entre julho e agosto com disputa comercial

As exportações da China para os Estados Unidos registraram em agosto uma queda de 33,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo os dados oficiais.

As tensões entre Pequim e Washington aumentaram este ano, em particular desde abril, quando ambos implementaram tarifas elevadas sobre os produtos da outra nação.

Em um determinado momento, as tarifas recíprocas atingiram taxas de três dígitos, o que provocou o colapso das cadeias de fornecimento, já que muitos importadores suspenderam as compras para aguardar uma solução.

Desde então, os dois países alcançaram um acordo para reduzir as tensões e baixaram temporariamente as tarifas para 30% por parte dos Estados Unidos e 10% por parte da China.

Em agosto, adiaram a ameaça de reimpor as tarifas mais elevadas por outros 90 dias, até 10 de novembro.

Apesar do cenário, as exportações totais da China aumentaram 4,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior em agosto, segundo os dados oficiais.