Israel bombardeia proximidade de Homs, Lataquia e Palmira, na Síria, segundo mídia estatal

Israel bombardeou nesta segunda-feira (8) os arredores da cidade costeira de Lataquia e as cidades de Homs e Palmira, no centro da Síria, informou a agência oficial Sana.

Por sua vez, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) reportou que "o bombardeio israelense perto de Homs visou uma unidade militar ao sul da cidade", e o realizado perto de Lataquia, "um quartel militar".

Desde que uma coalizão de rebeldes islamistas derrubou o regime de Bashar al Assad em dezembro de 2024, Israel realizou centenas de bombardeios na Síria, alegando que quer impedir que o arsenal caia nas mãos das novas autoridades islamistas, com as quais, no entanto, iniciou conversações.