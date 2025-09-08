Israel e Estados Unidos lançam 'último aviso' ao Hamas

Em Gaza, a Defesa Civil local informou nesta segunda-feira a morte de pelo menos dez palestinos devido a bombardeios israelenses, entre eles três crianças com menos de cinco anos, em ataques que atingiram tendas de deslocados na Cidade de Gaza, no norte.

"Este é um último aviso aos assassinos e estupradores do Hamas (...): libertem os reféns e deponham as armas, ou Gaza será destruída e vocês aniquilados", declarou na rede social X o ministro da Defesa, Israel Katz, que acrescentou que o Exército "se prepara para expandir suas manobras para conquistar a Cidade de Gaza".

- "O que fizeram de errado?" -

"Os israelenses aceitaram minhas condições. É hora de o Hamas também aceitar. Eu o adverti sobre as consequências de não aceitá-las. Este é meu último aviso", indicou Donald Trump no domingo.

O Hamas afirmou ter recebido, "por meio de mediadores, algumas ideias da parte dos americanos para alcançar um cessar-fogo".

O movimento declarou-se disposto a retomar "imediatamente" as negociações sobre a libertação dos reféns "em troca de uma declaração clara do fim da guerra e da retirada completa de Israel da Faixa de Gaza", entre outras coisas.