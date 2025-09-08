Itália vence Israel (5-4) em jogo dramático e respira nas Eliminatórias

O técnico Gennaro Gattuso, que sucedeu Luciano Spalleti após a derrota em Oslo, viveu todas as emoções em Debrecen. Primeiro, viu sua equipe, que goleou a Estônia (5 a 0) três dias antes, desmoronar depois de ficar atrás no placar em duas ocasiões: 1 a 0 (minuto 16) e 2 a 1 (52').

Depois, a seleção italiana se recuperou graças a dois gols de Moise Kean (40' e 54'), um de Mateo Politano (62') e outro de Giacomo Raspadori (81'), virando para 4 a 2.

Na reta final, Israel reagiu e empatou com dois gols em três minutos (87' e 89'), mas a salvação veio com Sandro Tonali marcando nos acréscimos (90'+1), devolvendo a esperança a um país ainda traumatizado pelas ausências nas últimas duas Copas do Mundo.

"Temos que trabalhar mais, porque estávamos muito frágeis... Os rapazes sabem disso, é um problema que precisa ser resolvido", declarou Gattuso.

"Mas temos que dar crédito a eles, porque cada vez que receberam um tapa na cara, tiveram a coragem de reagir e revidar", concluiu o treinador italiano após uma montanha-russa de emoções em seu segundo jogo à frente da seleção italiana.

- Braçadeiras pretas -

Os jogadores israelenses usaram uma braçadeira preta em homenagem às vítimas do atentado em Jerusalém Oriental que deixou seis mortos.