Itália vence Israel no fim e respira nas Eliminatórias; Suécia se complica

Com muito sofrimento, a Itália do técnico Gennaro Gattuso prosseguiu em sua recuperação com uma vitória por 5 a 4 sobre Israel, conquistando assim o segundo lugar no Grupo I das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (8), na Hungria, em um dia em que a Suécia se complicou na tabela.

Com uma presença regular em Mundiais ? embora já tenha ficado de fora da edição do Catar em 2022 ? a seleção sueca, do artilheiro do Arsenal Viktor Gyökeres e do novo atacante do Liverpool Alexander Isak, sofreu outra decepção ao perder por 2 a 0 para o modesto Kosovo.

. Grupo B: Suíça vence, Suécia decepciona

A situação começa a ficar preocupante para os suecos no Grupo B, que conta com apenas quatro seleções.