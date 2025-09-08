Kane confirma "conversa" sobre protocolo antirracismo antes de jogo contra Sérvia

Após o mais recente de uma longa série de incidentes desagradáveis, a FSS pediu aos torcedores sérvios que "torçam da maneira correta" contra a Inglaterra, que já havia sofrido ataques racistas em 2019 contra Montenegro e Bulgária.

Kane já era capitão dos 'Three Lions' nessas partidas com incidentes em Podgorica e Sofia.

O atacante do Bayern de Munique disse nesta segunda-feira que os jogadores da Inglaterra discutiram os protocolos da Uefa e estão dispostos a deixar o campo se necessário.

"Tivemos uma reunião e discutimos os protocolos a partir do ponto de vista da Uefa", disse ele.

"Não acho que gostamos de falar muito sobre isso. Nosso foco está no jogo, em tentar vencer a Sérvia em campo", continuou.

"Mas tudo pode acontecer, é claro, e estamos preparados para isso, mas, em última instância, não estamos pensando nisso".