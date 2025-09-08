Libertam 45 militares que ainda estavam retidos na zona guerrilheira da Colômbia

As retenções de militares e policiais são frequentes em zonas remotas da Colômbia controladas por grupos armados e com pouca presença estatal.

As autoridades denunciam que nestas retenções é comum a participação de moradores, na sua maioria camponeses cocaleiros, que atuam manipulados ou obrigados pelas organizações ilegais.

O presidente Petro pediu no X a liberação de todos os membros da força pública retidos no país. "Até este momento há sete militares sequestrados por civis. Libertem-nos já", disse no X.

Fontes do Exército consultadas pela AFP dizem que o presidente se refere a outros militares em diferentes zonas do país e nas mãos de diferentes organizações.

Em 2024, Petro empreendeu uma ofensiva para recuperar o controle dessa zona, mas encontrou uma forte resistência da comunidade cuja subsistência depende do cultivo de folha de coca.

"Os camponeses do Micay sabem que é hora de começar a substituição de cultivos [ilícitos] de forma pacífica. É a oportunidade", escreveu Petro no X no domingo, dirigindo-se aos moradores da região.