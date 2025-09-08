Líder norte-coreano supervisiona teste de motor para mísseis balísticos

Segundo a KCNA, trata-se do "nono teste de propulsão em terra" e "o último do processo de desenvolvimento".

A agência citou Kim dizendo que o novo motor "anuncia uma mudança significativa na expansão e no fortalecimento das forças estratégicas nucleares" da Coreia do Norte.

As imagens difundidas pela mídia estatal mostram Kim observando o clarão provocado pelo aparato com ajuda de binóculos. Outra foto revela o que parece ser fogo na direção horizontal vindo do teste.

A manobra acontece poucos dias depois de Kim retornar à Coreia do Norte de uma viagem a Pequim para assistir a um grande desfile militar que comemorou a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, onde esteve lado a lado com seus colegas chinês e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin, respectivamente.

