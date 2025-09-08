Líderes do Brics se reúnem virtualmente em meio a tensões com Trump

Em meio a tensões tarifárias com o presidente americano, Donald Trump, os líderes do Brics iniciaram uma reunião virtual nesta segunda-feira (8) para discutir a "defesa do multilateralismo", informou o governo brasileiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou a videoconferência, que também conta com a presença de seu homólogo chinês, Xi Jinping, do presidente russo, Vladimir Putin, e do presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, segundo seus respectivos governos.

Em declaração à AFP, a presidência brasileira do bloco afirmou que o principal foco da cúpula virtual será a defesa do multilateralismo, uma das agendas centrais do Brics.