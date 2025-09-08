Lula denuncia ao Brics uma 'chantagem tarifária' em plena guerra comercial com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciou uma "chantagem tarifária" perante os líderes do Brics nesta segunda-feira (8), em meio à guerra comercial lançada pelo governo dos Estados Unidos que atinge vários países do bloco.
"A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados e para interferir em questões domésticas", disse Lula durante reunião virtual do grupo.
O presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas punitivas a produtos do Brasil, argumentando que há uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado, que está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado.
ll/app/nn/aa
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.