Lula denuncia presença militar dos EUA no Caribe, Venezuela blinda fronteira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) denunciou nesta segunda-feira (8) a presença militar dos Estados Unidos em águas do sul do Caribe em um contexto de crescente tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, que aumentou o número de tropas na fronteira.

Os Estados Unidos enviaram navios de guerra com 4 mil efetivos da Marinha ao Mar do Caribe, próximo à Venezuela, e enviaram no fim de semana uma dezena de caças F-35 a Porto Rico como parte de uma operação antidrogas.

"A presença de forças armadas da maior potência do mundo no Mar do Caribe é fator de tensão incompatível com a vocação pacífica da região", disse o presidente Lula, ao abrir uma reunião virtual do Brics, na qual também participaram seus colegas chinês, Xi Jinping, e russo, Vladimir Putin, ambos aliados da Venezuela.