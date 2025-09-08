Macron nomeará novo premier 'nos próximos dias' (Presidência francesa)

O presidente francês, Emmanuel Macron, nomeará um novo primeiro-ministro "nos próximos dias", informou seu gabinete nesta segunda-feira (8), afastando a possibilidade de uma antecipação das eleições após a queda do governo de François Bayrou no Parlamento.

Macron "toma nota do resultado da votação dos deputados" e "nomeará um novo primeiro-ministro nos próximos dias", informou a Presidência francesa em um comunicado, minutos após a queda de Bayrou em uma moção de confiança.

