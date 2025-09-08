Maduro ratifica mobilização de 25 mil militares em fronteiras da Venezuela

A mobilização reforça as operações das "Unidades de Reação Rápida (URRAS)" na "Zona Binacional de Paz", como Maduro chama a fronteira com a Colômbia nos estados de Táchira e Zulia.

Ele explicou que a vigilância também está sendo reforçada na fachada caribenha, incluindo as costas de la Guajira e no estado de Falcón, onde estão localizadas as refinarias de petróleo mais importantes do país.

Expande ainda sua presença na fachada oriental Caribenha-Atlântica, nos estados Nueva Esparta, Sucre e Delta Amacuro, este último fronteiriço com a Guiana.

"Esta mobilização tem como objetivo primordial a defesa da Soberania nacional, a segurança do país e a luta pela paz. Nós, os venezuelanos, defendemos a Venezuela!", disse Maduro.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou derrubar aviões venezuelanos que representem uma ameaça à mobilização naval dos Estados Unidos na área, que, segundo sua versão oficial, visa combater o narcotráfico.

A Força Armada da Venezuela conta com 123 mil efetivos, segundo fontes militares. A eles se somam 220 mil milicianos que, segundo Maduro, já foram convocados e serão mobilizados nos próximos dias.