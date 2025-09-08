Marinha da Colômbia atira por engano contra barco de prefeita e mata funcionário

A Marinha da Colômbia abriu fogo por engano, nesta segunda-feira (8), contra a embarcação de uma prefeita no sudoeste do país, matando um funcionário e ferindo um guarda-costas policial que a acompanhava, informou a força naval colombiana.

Segundo investigações preliminares, uma equipe de guardas costeiros disparou contra o barco da prefeita Karen Pineda em um posto de controle que aparentemente não tinha informações sobre a passagem dessa embarcação na madrugada pelas águas do Pacífico, no departamento de Nariño. A prefeita saiu ilesa.

"Navegava no rio Patía Guandipa, em sentido contrário, em alta velocidade, na escuridão, sem luzes de navegação, assim, o pessoal militar, em observância às regras de uso da força e procedimentos, ativou suas armas para salvaguardar sua integridade física e sua vida", disse a Marinha em um comunicado.