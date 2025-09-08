Morre Nobel americano David Baltimore, injustamente acusado de fraude

Premiado com o Nobel de Medicina em 1975 aos 37 anos, o biólogo americano David Baltimore, cuja carreira foi manchada por uma acusação injusta de frade, faleceu no sábado (6) aos 87 anos, anunciaram os meios de comunicação americanos nesta segunda-feira (8).

Considerado uma figura destacada da biologia molecular, David Baltimore recebeu o Nobel por suas pesquisas sobre os retrovírus e, em particular, por sua descoberta de uma enzima viral que permitiu compreender melhor o mecanismo de ação do HIV responsável pela aids.

Mas a carreira de David Baltimore, professor no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), foi abalada, sua reputação prejudicada e seus trabalhos interrompidos quando foi acusado de fraude científica em 1986.