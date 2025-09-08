OpenAI apoia animação com IA para estrear em Cannes

Com este filme, a OpenAI busca demonstrar que a tecnologia pode revolucionar o cinema de Hollywood com tempos mais rápidos e custos mais baixos.

O projeto tem um orçamento inferior a 30 milhões de dólares - 162,8 milhões de reais - e um tempo de produção de apenas nove meses, uma fração dos custos típicos entre 100 e 200 milhões de dólares - entre 542,7 milhões e 1 bilhão de reais - e do ciclo de desenvolvimento de três anos das grandes produções animadas.

"Critterz" começou como um curta-metragem de Chad Nelson, um especialista criativo da OpenAI, que há três anos começou a desenvolver o conceito usando o DALL-E, a ferramenta de geração de imagens da empresa.

Nelson se associou com a Vertigo Films, com sede em Londres, e com o estúdio Native Foreign, em Los Angeles, para expandir o projeto para um longa-metragem.

A produção vai misturar tecnologia de IA com trabalho humano. Os artistas farão esboços que alimentarão as ferramentas da OpenAI, incluindo o GPT-5 e os modelos geradores de imagens, enquanto atores humanos darão voz aos personagens.

O roteiro foi escrito por alguns dos mesmos escritores por trás do sucesso "Paddington: Uma Aventura na Floresta".