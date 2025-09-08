Pai foragido que estava escondido com os filhos desde 2021 é morto a tiros na Nova Zelândia

O caso chocou a Nova Zelândia, especialmente na região de Waikato e na localidade de Marokopa, onde suspeita-se que estava escondido.

A família escapou diversas vezes da captura, apesar de ter sido vista em muitas ocasiões. No mês passado, por exemplo, câmeras de segurança teriam registrado o pai e uma criança furtando em uma loja.

A polícia informou nesta segunda-feira que Phillips foi morto após atirar na cabeça de um policial com um fuzil de alta potência. Os policiais responderam a uma denúncia de roubo em Waikato.

O policial baleado foi levado ao hospital, informou a comissária-adjunta da polícia da Nova Zelândia, Jill Rogers.

Imagens do local publicadas pelo jornal The Waikato Times mostram Phillips no meio da rua, com um fuzil em uma vala a poucos metros de distância.

- Crianças em acampamento isolado -

Um de seus filhos estava com ele durante o tiroteio, mas não se feriu e foi atendido pelos policiais.