Parlamento francês derruba o governo durante moção de confiança

O Parlamento francês derrubou, nesta segunda-feira (8), o governo do primeiro-ministro, François Bayrou, que pediu para se submeter a uma moção de confiança para obter apoio ao seu plano de cortes orçamentários que visa sanear as contas públicas.

Sem surpresas, 364 deputados votaram contra, entre eles as oposições de esquerda e de extrema direita, anunciou a presidente da Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet. Bayrou apresentará sua renúncia na terça-feira, segundo seu entorno.

Desde a fracassada antecipação eleitoral de 2024, a França vive uma profunda instabilidade política sem maiorias parlamentares estáveis, em um contexto de elevada dívida pública, que alcança cerca de 114% do PIB.