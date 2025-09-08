Presidente da Bolívia é denunciado por abandono de mulher grávida

Uma mulher denunciou o presidente de Bolívia, Luis Arce, por tê-la abandonado quando estava grávida em 2024, informou nesta segunda-feira (8) o Ministério Público, um caso perante o qual o governante prevê se defender, embora não tenha confirmado nem negado a acusação.

"O que se pode estabelecer é a existência de uma denúncia [...], conforme foi advertido em alguns meios de comunicação", disse à imprensa local Osvaldo Tejerina, procurador departamental de Cochabamba (centro). Nessa localidade foi apresentado o recurso por crime de abandono de mulher grávida.

A denunciante é uma ex-funcionária de um escritório jurídico do governo Arce. Na denúncia, à qual a AFP teve acesso, a suposta afetada indica que, em 2024, informou ao presidente de 61 anos que estava esperando um filho seu.